Ostia: ancora incendi nella Pineta di Castel Fusano (FOTO)

Non sembra esserci davvero 'fine' (e purtroppo) agli incendi nella Capitale. Dopo quello devastante di Malagrotta, con le conseguenze che si devono 'sopportare' anche a distanza di ore, poco fa sono divampati altri roghi e i Vigili del Fuoco sono impegnati da questa mattina, con diverse squadre nei vari posti.

incendi nella Pineta di Castel Fusano

Almeno tre i focolai attivi nella Pineta di Castel Fusano, nel X Municipio. A prendere fuoco sterpaglie vicino la zona di Longarina, in via dei Pescatori all'incrocio con via di Castel Fusano. I Vigili del Fuoco sono sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area.

