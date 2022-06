“Ora posso dirlo”. Gigi D’Alessio, al suo concerto c’è il figlio LDA. La dedica e la standing ovation (Di sabato 18 giugno 2022) Gigi Uno come te 30 anni insieme è lo speciale andato in onda su Rai1 sui trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio: una festa di popolo e di musica da piazza del Plebiscito a Napoli. Tantissimi gli artisti che hanno accompagnato sul palco Gigi D’Alessio: con lui hanno cantato i brani che lo hanno reso uno dei cantanti italiani più apprezzati. Accanto a lui in questo viaggio ci sarà l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti, amici e colleghi: da Amadeus e Fiorello ad Alessandra Amoroso, da Vanessa Incontrada a Achille Lauro, da Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme, da Eros Ramazzotti ad Alessandro Siani, da Mara Venier ad Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma anche Maurizio Casagrande, Clementino e Luchè, per citarne alcuni. Sul palco insieme a Gigi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)Uno come te 30 anni insieme è lo speciale andato in onda su Rai1 sui trent’anni di carriera di: una festa di popolo e di musica da piazza del Plebiscito a Napoli. Tantissimi gli artisti che hanno accompagnato sul palco: con lui hanno cantato i brani che lo hanno reso uno dei cantanti italiani più apprezzati. Accanto a lui in questo viaggio ci sarà l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti, amici e colleghi: da Amadeus e Fiorello ad Alessandra Amoroso, da Vanessa Incontrada a Achille Lauro, da Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme, da Eros Ramazzotti ad Alessandro Siani, da Mara Venier ad Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma anche Maurizio Casagrande, Clementino e Luchè, per citarne alcuni. Sul palco insieme a...

