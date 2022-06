Oliveira | Brekalo | Simeone | Piatek e gli altri tra scadenza | riscatti all’ultimo e futuro da scrivere | tutti gli scenari | Primapagina

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 18:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il termine ultimo per il riscatto, da parte dei club di Serie A, dei giocatori presenti nelle rose in prestito, era ieri. Di conseguenza, si aprono diversi orizzonti per i giocatori di Serie A che non sono stati riscattati. Tra possibili trattative, addii granitici eesercitati, si aprono le danze di un mercato che si prospetta tutt’altro che tranquillo. TORREIRA – Lucas Torreira è stato il fiore all’occhiello della Fiorentina nel corso dell’ultima stagione. Dopo un periodo di apprendistato, il nazionale uruguaiano ha giganteggiato in mezzo al campo risultando spesso e volentieri come il migliore in campo nei viola. Nonostante ciò, tra richieste eccessive dell’Arsenal, club che deteneva il cartellino, e richieste esose da ...

Sergio, però, ha uno sponsor non da poco: José Mourinho. La Roma, però, ritenendo troppi i ...- Quello del Torino per Josipnon è mai stato un amore corrisposto. I granata, ......di riscatti DEMIRAL (ATALANTA) THEATE (BOLOGNA) VICARIO (EMPOLI) TORREIRA (FIORENTINA) PIATEK (FIORENTINA) MORATA (JUVENTUS) FLORENZI (MILAN) MESSIAS (MILAN) ANGUISSA (NAPOLI)(ROMA)... Oliveira, Brekalo, Simeone, Piatek e gli altri tra scadenza, riscatti all'ultimo e futuro da scrivere: tutti gli scenari Sergio Oliveira, però, ha uno sponsor non da poco: José Mourinho. La Roma, però, ritenendo troppi i 13 milioni per il riscatto, ha deciso di non esercitarlo. Si tenterà di limare il prezzo nel corso ...E' scaduto il termine per il riscatto dei giocatori in prestito: diversi gli scenari futuri per molti protagonisti dell'ultima Serie A.