Oggi è un altro giorno: Jessica Morlacchi ricoverata (Di sabato 18 giugno 2022) Jessica Morlacchi ricoverata. L'annuncio arriva via Instagram, dove la cantante - famosa nelle vesti di "affetto stabile" ad Oggi è un altro giorno, il talk... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022). L'annuncio arriva via Instagram, dove la cantante - famosa nelle vesti di "affetto stabile" adè un, il talk...

Pubblicità

borghi_claudio : Certo che se si dà il messaggio che se non fai arrivare la Diciotti finisci a processo non può finire che così (not… - AlbertoBagnai : Oggi qualcuno dice qualcosa che avete sentito dire da qualcun altro. Ma se il qualcuno è Dalio vale la pena di star… - AngeloCiocca : Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia… - marcopra70 : RT @GianlucaCastro8: Putin oggi al Forum Economico di San Pietroburgo. 'L'Unione Europea ha perso la sua sovranità politica e i suoi bur… - ValeMinni75 : RT @stefaniacy1: Buongiorno, oggi e' un altro giorno dove Can Yaman rispendera' #DGCelebsCanYaman CAN YAMAN DOLCE GABBANA -