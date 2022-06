«Occhio, Milan: il Psg ti soffia Renato Sanches». In Italia sembrava tutto fatto, in Francia no (Di sabato 18 giugno 2022) Il Psg, formalizzato l’arrivo di Campos, comincia a muoversi sul mercato. Il nuovo uomo-mercato dei parigini viene dal Lille, dove ha già collaborato con Galtier che è il più accreditato per sostituire Pochettino sulla panchina francese più prestigiosa. Ebbene, dopo aver chiuso l’acquisto di Vitinha dal Porto per circa 40 milioni di euro, Campos avrebbe messo gli occhi proprio in casa del Lille, e in particolare su Renato Sanches, notoriamente obiettivo del Milan per sostituire Kessié. Nelle ultime ore sarebbero stati registrati alcuni contatti tra l’entourage del portoghese e il club parigino. A breve, potrebbe arrivare l’offerta ufficiale. Lo scrive Le 10 Sports, ovviamente in Italia fanno finta di non vedere. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Il Psg, formalizzato l’arrivo di Campos, comincia a muoversi sul mercato. Il nuovo uomo-mercato dei parigini viene dal Lille, dove ha già collaborato con Galtier che è il più accreditato per sostituire Pochettino sulla panchina francese più prestigiosa. Ebbene, dopo aver chiuso l’acquisto di Vitinha dal Porto per circa 40 milioni di euro, Campos avrebbe messo gli occhi proprio in casa del Lille, e in particolare su, notoriamente obiettivo delper sostituire Kessié. Nelle ultime ore sarebbero stati registrati alcuni contatti tra l’entourage del portoghese e il club parigino. A breve, potrebbe arrivare l’offerta ufficiale. Lo scrive Le 10 Sports, ovviamente infanno finta di non vedere. L'articolo ilNapolista.

