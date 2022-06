Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: l’Italia sogna nel libero combinato, è terza in qualifica (Di sabato 18 giugno 2022) l’Italia vola in finale con il terzo punteggio nel libero combinato di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. “Le guerriere” azzurre, sulle note di “Final Fight” di Antongiulio Frulio, eseguono senza sbavature la coreografia di Anastasia Ermakova e conquistano 90.9667 punti (27.1000, 36.6667, 27.2000), accedendo all’atto conclusivo previsto per lunedì 20 giugno. Meglio di loro solo Ucraina, prima con 93.9333, e Giappone, seconda con 92.8333. Di seguito, i risultati e la classifica al termine dei preliminari del Team Free Combination. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022)vola in finale con il terzo punteggio neldiartistico aidi. “Le guerriere” azzurre, sulle note di “Final Fight” di Antongiulio Frulio, eseguono senza sbavature la coreografia di Anastasia Ermakova e conquistano 90.9667 punti (27.1000, 36.6667, 27.2000), accedendo all’atto conclusivo previsto per lunedì 20 giugno. Meglio di loro solo Ucraina, prima con 93.9333, e Giappone, seconda con 92.8333. Di seguito, i risultati e la classifica al termine dei preliminari del Team Free Combination. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL ...

Pubblicità

sportface2016 : #Nuotoartistico, Mondiali #Budapest2022: l'#Italia sogna nel libero combinato, è terza in qualifica - sportface2016 : #Nuotoartistico, Mondiali #Budapest2022: #Italia in finale nel duo tecnico con il quinto punteggio - sportface2016 : #Nuotoartistico, Linda #Cerruti e Costanza #Ferro dopo i preliminari del duo tecnico: 'Soddisfatte, per la finale c… - kuroid : @Mariva2000 E dopo il nuoto sincronizzato la cagata sincronizzata… - zazoomblog : Nuoto sincronizzato Mondiali Budapest 2022: Cerruti sogna la medaglia nel solo tecnico Inui al comando - #Nuoto… -