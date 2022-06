Nuoto | prima medaglia per l’Italia ai Mondiali! La 4×100 sl è bronzo dietro Usa ed Australia!

(Di sabato 18 giugno 2022) Arriva laperai Mondiali di2022, incominciati oggi Budapest. Nella Duna Arena, a due passi dall’Isola Margherita, il primo piazzamento pesante della spedizione azzurra si colora di: lastile libero di Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo è terza alle spalle degli Stati Uniti, vincitori in 3:09.34, e dell’Australia (seconda in 3:10.80). La partenza non è stata delle migliori: per oltre 50 metri Miressi riesce a tenere il ritmo di Caeleb Dressel, ma alla lunga perde un po’ di ritmo e forza, virando attorno al quarto posto. Thomas Ceccon, gravato dalle tre gare disputate nella giornata odierna (con due record italiani), non ha la lucidità giusta e gli azzurri sembrano intrappolati nel gruppone. Ma è la terza frazione, quella di Zazzeri, a ...

