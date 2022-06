Nuoto | pagelle Mondiali 2022 | Thomas Ceccon non sbaglia un colpo | Lorenzo Zazzeri | il “mago della staffetta”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022)18 giugno8.5: Una giornata quasi perfetta per il veneto che conquista ancora con laveloce la prima medaglia mondiale in carriera, il bronzo, contribuendo attivamente all’ottimo risultato degli azzurri. Nel frattempo si prende la soddisfazione di sbriciolare per due volte il record italiano dei 50 farfalla ed entra in finale con qualche speranza di centrare il podio. Ormai la promessa è diventata realtà ed ogni volta si scopre qualcosa di nuovo di lui. ALESSANDRO MIRESSI 5: Si può dire, lo ha fatto lui stesso, che la 4×100 stile libero ha conquistato la medaglia “nonostante” la sua prestazione. Un 48?4 in finale che sta a metà fra una condizione lontana da quella ottimale di Tokyo e la voglia di resistere al ritmo forsennato di Dressel ...