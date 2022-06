Nuoto | Mondiali | Italia bronzo nella 4x100 sl**

Pubblicità

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - sportface2016 : +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi,… - repubblica : Mondiali di nuoto a Budapest, prima medaglia azzurra: bronzo nella 4x100 stile libero maschile. Oro agli Usa, argen… - secesecs : Comunque l'amore che provo verso il nuoto è ineguagliabile. Io ci perdo l'anima ad ogni manifestazione che siano as… - sarakaos82 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Mondiali, bronzo per l'Italia nella 4x100 stile libero Oro per gli Stati Uniti, argento per l'Australia #SkyS… -

Ci ha provato Marco De Tullio, ma alla fine il podio mondiale dei 400 stile libero maschile è sfumato nell'ultima vasca. Esce con rammarico dall'atto conclusivo dei2022 di Budapest (Ungheria) l'allievo di Christian Minotti perché la prova era stata approcciata nel modo giusto, solo che ...Ancora Thomas Ceccon, sempre più Thomas Ceccon. Il ventenne nato a Thiene conferma che questo 18 giugno è una vera e propria giornata di grazia per lui in questidia Budapest, aggiornando immediatamente il record italiano che aveva firmato questa mattina nelle batterie: l'azzurro ...Non si vince un argento olimpico per caso, i nostri quattro jet tornano sul podio anche ai Mondiali maledetti di Budapest (messi-tolti-rimessi in calendario, disertati da molte star, qualcuna non è ...L'occasione è stata data da quello che sarà il suo ruolo per le Olimpiadi del 2024, l’appello di Federica Pellegrini: “Lo sport si occupi degli atleti trans” ...