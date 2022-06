Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Ceccon record italiano nei 50 farfalla | De Tullio in finale nei 400 sl

(Di sabato 18 giugno 2022) Thomasfirma il nuovodei 50nelle batterie della prima giornata deidi. Il vicentino tocca la piastra in 22?88, diventando così il primo azzurro a scendere sotto i 23?. Il miglior tempo di accesso alla semiè del rappresentante di Trinidad e Tobago Dylan Carter (22?87), davanti ae al campionissimo statunitense Caleb Dressel, anch’esso a 22?88. Spareggio fatale invece per Piero Codia, che sbaglia l’arrivo e chiude in 20?40, battuto di due centesimi dal polacco Konrad Czerniak. Vola in seminei 100 rana Nicolò Martinenghi, autore di un 59?06 in scioltezza che vale il quarto posto complessivo; il più veloce è l’olandese Arno Kamminga ...

Pubblicità

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MedaglierenuotoMondiali2022 #Mondialinuoto2022 Nuoto, medagliere Mondiali Budapest 2022: class… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #AriannaCastiglioni #BenedettaPilato Nuoto, programma batterie e finali 19 giugno: o… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #ElenaDiLiddo #LorenzoGalossi #MarcoDeTullio Nuoto, risultati batterie Mondiali: bene Martineng… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #LorenzoZazzeri #ManuelFrigo Nuoto, Mondiali 2022: la 4×100 sl non forza ed… -

Gregorio Paltrinieri Roma, 18 giugno 2022 - Dal 18 al 25 giugno la Duna Arena di Budapest ospiterà idi2022 : un grande evento nel quale, per i noti motivi legati al confitto in corso in Ucraina , mancheranno gli atleti russi e bielorussi. Per l' Italia si tratterà invece della prima ...di Budapest scattano con due finali prese dall'Italia (la staffetta veloce di Miressi, i 400 sl di Marco De Tullio), tre semifinali (Elena Di Liddo nei 100 farfalla, Nicolò Martinenghi nei ...Splende il sole a Budapest (Ungheria) sull'Isola Margherita. La Szechy pool è stata teatro della fase preliminare della routine tecnica del doppio misto e il clima piacevole lungo il Danubio è stato a ...Alberto Razzetti non è riuscito a raggiungere la finale dei 400 mti ai Campionati del Mondo di nuoto in corso a Budapest. Il grande campione di Sestri Levante ha concluso la semifinale al nono posto, ...