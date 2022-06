Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: Linda Cerruti quarta per mezzo punto nel solo tecnico. Vince la giapponese Inui (Di sabato 18 giugno 2022) Non basta una grande prova a Linda Cerruti per poter ottenere la tanto agognata affermazione sul panorama internazionale. La ventottenne azzurra si ferma al quarto posto nella finale di solo tecnico femminile dei Mondiali di Budapest, perdendo il duello a distanza con la greca Evangelia Platanioti per poco meno di mezzo punto. In una gara dominata dalla giapponese Yukiko Inui, inarrivabile con il suo 92.8662, l’azzurra ha messo in acqua una prestazione assai precisa e pulita sulle note di Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva, permettendo così di accumulare un punteggio di 89.0142, un miglioramento di quattro decimi rispetto alla prova di ieri. Platanioti ha ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Non basta una grande prova aper poter ottenere la tanto agognata affermazione sul panorama internazionale. La ventottenne azzurra si ferma al quarto posto nella finale difemminile deidi, perdendo il duello a distanza con la greca Evangelia Platanioti per poco meno di. In una gara dominata dallaYukiko, inarrivabile con il suo 92.8662, l’azzurra ha messo in acqua una prestazione assai precisa e pulita sulle note di Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva, permettendo così di accumulare un punteggio di 89.0142, un miglioramento di quattro decimi rispetto alla prova di ieri. Platanioti ha ...

