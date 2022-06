Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: Italia terza con margine nel preliminare del libero combinato. Ucraina prima (Di sabato 18 giugno 2022) terza posizione per l’Italia nelle qualifiche del preliminare del libero combinato a squadre ai Mondiali di Nuoto artistico a Budapest. Nella piscina di Szechy le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino totalizzano 90.9667 punti (maturati grazie ai 27.1000 per l’esecuzione, 36.6667 di impressione artistica e 27.2000 di difficoltà) e si confermano un team da possibile medaglia. Il miglior punteggio è quello dell’Ucraina, protagonista di una prova davvero spettacolare chiusa con il punteggio di 93.9333 (28.2000, 37.7333, 28.0000), mentre termina al secondo posto il Giappone con 92.8333 punti ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)posizione per l’nelle qualifiche deldela squadre aidi. Nella piscina di Szechy le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino totalizzano 90.9667 punti (maturati grazie ai 27.1000 per l’esecuzione, 36.6667 di impressione artistica e 27.2000 di difficoltà) e si confermano un team da possibile medaglia. Il miglior punteggio è quello dell’, protagonista di una prova davvero spettacolare chiusa con il punteggio di 93.9333 (28.2000, 37.7333, 28.0000), mentre termina al secondo posto il Giappone con 92.8333 punti ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: il programma inizia con il libero combinato a squadre. Nel pomeriggi… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è Giorgio Minisini! Linda Cerruti per la medaglia nel solo tecnico… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Nuotoartistico #Sportintv #AlbertoRazzetti Calendario Budapest 2022 oggi: orari 18 giugno, pro… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali 2022: le dichiarazioni delle azzurre. “Per la finale ce la metteremo tutta” - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro si inseriscono al secondo posto provvisorio prime le… -