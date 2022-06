Nuoto artistico, Mondiali 2022 oggi: orari 18 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la giornata inaugurale di ieri, oggi ci saranno altre gare ai Mondiali di Nuoto artistico 2022 di scena a Budapest (Ungheria). Si comincerà alle 10:00 con il preliminare del libero combinato con l’Italia che avrà in gara Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Si proseguirà poi alle 13:00 con le qualificazioni del duo misto tecnico in cui per il Bel Paese gareggeranno Giorgio Minisini e Lucrezia Riggiero e si concluderà alle 16:00 con la finale del Solo tecnico con Linda Cerruti che proverà ad andare a caccia di una medaglia. Le gare si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la giornata inaugurale di ieri,ci saranno altreaididi scena a Budapest (Ungheria). Si comincerà alle 10:00 con il preliminare del libero combinato con l’Italia che avrà inDomiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Si proseguirà poi alle 13:00 con le qualificazioni del duo misto tecnico in cui per il Bel Paeseggeranno Giorgio Minisini e Lucrezia Riggiero e si concluderà alle 16:00 con la finale del Solo tecnico con Linda Cerruti che proverà ad andare a caccia di una medaglia. Lesi potranno vedere in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Nuotoartistico #Sportintv #AlbertoRazzetti Calendario Budapest 2022 oggi: orari 18 giugno, pro… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali 2022: le dichiarazioni delle azzurre. “Per la finale ce la metteremo tutta” - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro si inseriscono al secondo posto provvisorio prime le… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: grande punteggio delle cinesi Wang tra poco Cerruti e Ferro - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali Budapest 2022: Linda Cerruti in lotta per le medaglie nel solo tecnico quarta dopo la gara… -