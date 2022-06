(Di sabato 18 giugno 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista deididi scena da oggi a Budapest,ha parlato delle sue ambizioni per questa competizione. “– ha esordito il classe 1998 -.tantoin estate ciò che ho(oro nei 100 metri neiin vasca corta di Abu Dhabi, ndr)“. Qualcosa è cambiato per il nativo di Torino dalla sua prima esperienza ai: “La prima volta aiho capito subito come girava. C’era Magnini. Esperienza unica. Ora sono io che devo trascinare gli altri: mi devo dare da fare”. Uno degli obiettivi principali di ...

Michele Lamberti riporta una grande famiglia del nuoto per la prima volta in un Mondiale in vasca ... Un po' come Alessandro Miressi che non è certo da scoprire. E quindi quelli come lui non sono in ... Nuoto, Alessandro Miressi: "Spero siano i miei Mondiali, vorrei ripetere ciò che ho fatto a dicembre" Si parte alla Duna Arena con il nuoto in vasca e per l'Italia è subito una giornata molto importante a Budapest. Si assegnano cinque titoli e in almeno tre gare gli azzurri possono essere protagonisti ... Gregorio è l'asso da 5 gare, Benny a Budapest un anno fa fece il record mondiale e Simona qui si rivelò. Attenti a Miressi e Ceccon ...