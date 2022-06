Novità sul contratto di Tonali | succederà dalla prossima stagione

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 giugno 2022) Sandrouno degli artefici della vittoria del 19° scudetto del Milan, è pronto a riceveredirigenza rossonera un aumento dello stipendio, come premio per il titolo vinto. Come riporta Tuttosport, l’ingaggio del centrocampista rossonero dovrebbe passare dagli 1,4 ai 3/3,5 milioni più bonus all’anno. L’ex Brescia solamente un anno fa, quando la sua permanenza in rossonero era in bilico, accettò di ridursi lo stipendio per rimanere in rossonero, e dimostrare il proprio vero valore.MilanArrivato al Milan nell’estate del 2020 dal Brescia con un prestito oneroso, Sandro, dopo una primain rossonero decisamente sottotono, si è ampliamente riscattato in quella successiva arrivando addirittura a conquistare lo scudetto, il primo della sua ...