Novità nail art estate 2022 | le unghie nude di Miriam Leone e le sparkling

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 18 giugno 2022) Leart di tendenza in questasono davvero tante e tutte sono perfette per accontentare anche le donne più esigenti. In particolare si può prendere ispirazione dalla manicuresfoggiata ultimamente da Chiara Ferragni. Molto particolare anche quellaportata dalla bella. Quindi è arrivato il momento di scoprire tutte ledel momento, per non passare mai inosservate.artChiara Ferragni ha sfoggiato una manicure stroboscopica davvero irresistibile. Più precisamente questa risulta essere molto cangiante e super glitterata, ideale per riflettere nel migliore dei modi la luce del sole. L'influencer per realizzare ...