“Non lo auguro a nessuno”. Il volto della tv italiana di nuovo sotto i ferri: la foto dall’ospedale (Di sabato 18 giugno 2022) Jessica Morlacchi fa parte degli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. L’ex cantante dei Gazzosa si è fatta nuovamente apprezzare partecipando a Tale e Quale Show, lo spettacolo musicale condotto da Carlo Conti su Rai1 in cui la cantante ha dimostrato tutto il suo talento non solo nel canto ma anche nell’intrattenimento. Qualche mese fa aveva comunicato ai suoi follower sui social di essersi sottoposta a una operazione per rifarsi il naso. “L’operazione è andata è andata a bomba. Io sto così da quando mi sono svegliata è come se mi avessero dato dell’adrenalina”, ha spiegato Jessica Morlacchi tra le Storie di Instagram con il volto ancora fasciato, poco dopo essere uscita dalla sala operatoria. “Sono la Jessica di sempre è stata una passeggiata”. Ha voluto condividere con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Jessica Morlacchi fa parte degli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. L’ex cantante dei Gazzosa si è fatta nuovamente apprezzare partecipando a Tale e Quale Show, lo spettacolo musicale condotto da Carlo Conti su Rai1 in cui la cantante ha dimostrato tutto il suo talento non solo nel canto ma anche nell’intrattenimento. Qualche mese fa aveva comunicato ai suoi follower sui social di essersiposta a una operazione per rifarsi il naso. “L’operazione è andata è andata a bomba. Io sto così da quando mi sono svegliata è come se mi avessero dato dell’adrenalina”, ha spiegato Jessica Morlacchi tra le Storie di Instagram con ilancora fasciato, poco dopo essere uscita dalla sala operatoria. “Sono la Jessica di sempre è stata una passeggiata”. Ha voluto condividere con ...

