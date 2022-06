“Non è il momento”: Gnonto, l’annuncio che coinvolge la Juventus (Di sabato 18 giugno 2022) Wilfried Gnonto è l’uomo del momento per l’Italia di Mancini. Nelle ultime ore ci sono stati tanti commenti sull’attaccante dello Zurigo. Una delle note liete dell’ultima Italia di Roberto Mancini è l’esterno offensivo Wilfried Gnonto. Il ct azzurro ha lanciato il giovanissimo classe 2003 e ‘Willy’ ha ripagato con un assist ed un gol nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022) Wilfriedè l’uomo delper l’Italia di Mancini. Nelle ultime ore ci sono stati tanti commenti sull’attaccante dello Zurigo. Una delle note liete dell’ultima Italia di Roberto Mancini è l’esterno offensivo Wilfried. Il ct azzurro ha lanciato il giovanissimo classe 2003 e ‘Willy’ ha ripagato con un assist ed un gol nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FBiasin : Al momento non risulta alcun rilancio del #Psg per #Skriniar rispetto alla prima offerta (respinta). È possibile/p… - gparagone : Non è tanto l'arroganza di un momento, a stupire, quanto la DISTANZA dai lavoratori. A farci misurare l'uomo Brune… - olgatokariuk : @davcarretta Siamo veramente fortunati di avere Draghi a capo del governo italiano in questo momento. Non voglio pe… - brina_77 : Non mangiavo la Coppa del Nonno da un ventennio. È giunto decisamente il momento. - LucaStanisci : @Adnkronos Ma a voi sembra giusto che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo l’Italia debba af… -