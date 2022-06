“Non abbiamo badato a spese”. Guendalina Tavassi, super festa per i 18 anni della figlia Gaia (Di sabato 18 giugno 2022) Guendalina Tavassi e la figlia Gaia. Grande festa per un evento unico. L’ex naufraga organizza una festa indimenticabile per festeggiare i 18 anni di Gaia. E dalle foto non si può che notare una certa somiglianza tra mamma e figlia, bellissime più che mai e soprattutto unite e gioiose. Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, una festa di compleanno ma anche qualcosa in più. Un party super lusso per la primogenita di casa. Un’atmosfera gioiosa e magica di cui Guendalina aveva già dato qualche ‘assaggio’: “Ci siamo ragazzi, preparativi per la festa di Gaia”, ha scritto a corredo dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)e la. Grandeper un evento unico. L’ex naufraga organizza unaindimenticabile per festeggiare i 18di. E dalle foto non si può che notare una certa somiglianza tra mamma e, bellissime più che mai e soprattutto unite e gioiose.e la, unadi compleanno ma anche qualcosa in più. Un partylusso per la primogenita di casa. Un’atmosfera gioiosa e magica di cuiaveva già dato qualche ‘assaggio’: “Ci siamo ragazzi, preparativi per ladi”, ha scritto a corredo dello ...

