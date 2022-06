“No all’invio di armi a Kiev”, Laura Castelli (M5S): “Non voterei una risoluzione che va fuori dalla collocazione storica dell’Italia” (Di sabato 18 giugno 2022) La viceministra dell’Economia Laura Castelli (M5s) è la prima a parlare sulla risoluzione del Movmento sull’Ucraina: “In queste ore sono usciti articoli che dicono che i miei colleghi al senato hanno scritto una risoluzione nella quale chiedono di non inviare armi. E’ una posizione che, secondo me, non potrà vedere neanche tutta la maggioranza d’accordo. Mi auguro che non sia questa la strada, perché la situazione è veramente molto importante e sul filo di lana. Io di sicuro non voterei una risoluzione, qualora presentata dal mio gruppo, che va fuori dalla collocazione storica dell’Italia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) La viceministra dell’Economia(M5s) è la prima a parlare sulladel Movmento sull’Ucraina: “In queste ore sono usciti articoli che dicono che i miei colleghi al senato hanno scritto unanella quale chiedono di non inviare. E’ una posizione che, secondo me, non potrà vedere neanche tutta la maggioranza d’accordo. Mi auguro che non sia questa la strada, perché la situazione è veramente molto importante e sul filo di lana. Io di sicuro nonuna, qualora presentata dal mio gruppo, che va”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

