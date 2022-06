Nigeria | elezioni in Stato - pilota Ekiti

(Di sabato 18 giugno 2022) Gli elettori dellodi, in, stanno votando per eleggere un nuovo governatore in una tornata elettorale che, pur solo locale, potrebbe essere un indicatore di tendenza per le ...

Ekiti è uno degli otto stati della Nigeria, su un totale di 36, in cui le elezioni governative non si svolgono contemporaneamente al resto del paese a causa di contestazioni legali di risultati. La Nigeria si sta preparando per le elezioni generali del 2023. Pertanto, l'aggiornamento della tecnologia digitale 5G è necessaria. Il Direttore generale (DG) della National Broadcasting Commission. ABUJA, 18 GIU - Gli elettori dello stato di Ekiti, in Nigeria, stanno votando per eleggere un nuovo governatore in una tornata elettorale che, pur solo locale, potrebbe essere un indicatore di tendenza.