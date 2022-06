Niente Eurovision in Ucraina, la protesta del ministro di Kiev: «Esclusi senza dirci nulla: possiamo ancora ospitare il festival» (Di sabato 18 giugno 2022) «Abbiamo onestamente vinto l’Eurovision e perciò chiediamo che le trattative per svolgere la prossima edizione in Ucraina siano riaperte». Così il ministro della Cultura e dell’Informazione ucraino risponde alla dichiarazione dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) che, poche ore fa, con una nota diffusa aveva ritenuto il paese di Zelensky «non in grado di soddisfare le garanzie di operatività e sicurezza richieste da un’emittente per ospitare l’Eurovision Song Contest». Il ministro Oleksandr Tka?enko ha chiaramente definito l’Ucraina «in totale disaccordo con una decisione del genere», soprattutto perché «il Paese è stato messo di fronte al fatto compiuto senza poter discutere della possibilità di altre opzioni». La risposta di Tka?enko su ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) «Abbiamo onestamente vinto l’e perciò chiediamo che le trattative per svolgere la prossima edizione insiano riaperte». Così ildella Cultura e dell’Informazione ucraino risponde alla dichiarazione dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) che, poche ore fa, con una nota diffusa aveva ritenuto il paese di Zelensky «non in grado di soddisfare le garanzie di operatività e sicurezza richieste da un’emittente perl’Song Contest». IlOleksandr Tka?enko ha chiaramente definito l’«in totale disaccordo con una decisione del genere», soprattutto perché «il Paese è stato messo di fronte al fatto compiutopoter discutere della possibilità di altre opzioni». La risposta di Tka?enko su ...

Pubblicità

EffeBoccia : Niente #Eurovision in #Ucraina, la #protesta del ministro di Kiev: «Esclusi senza dirci nulla: possiamo ancora ospi… - AntoGiuntoli : RT @Bellombs: @andreavianel Non c'entra niente l'Eurovision con l'unione europea - jsbef7cc : ma io dico perchè l'eurovision è diventato famoso in italia COLETTA RIPORTALO SU RAI4 NON ME NE FOTTE NIENTE DEL 2%… - CocozzaGiacoma : RT @EuroSanremo2022: +++L'EUROVISION CONFERMA: NIENTE UCRAINA+++ IL PAESE VINCITORE DELL'EUROVISION 2022 NON ORGANIZZERÀ L'EVENTO AVVIATE L… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Niente #EurovisionSongContest in #Ucraina, doccia fredda per #Kiev. E si ribella anche la #KalushOrchestra #17giugno #iltempo… -