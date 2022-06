Nicola Settembre, chi è il figlio di Miriana Trevisan e Pago (Di sabato 18 giugno 2022) Nicola Settembre, figlio di Miriana Trevisan e Pago, è stato ospite di Verissimo: “Ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà”, ha ammesso a Silvia Toffanin. A differenza del padre che non ha seguito molto all’interno della spiata Casa del Grande Fratello Vip, la madre l’ha vissuta di più: “Mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”. Il figlio Nicola l’ha sempre seguita stando attendo anche alle conoscenze intraprese nella casa. Proprio il padre, il cantante Pago, intervistato dal settimanale Nuovo ha raccontato: “Nicola è molto legato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022), è stato ospite di Verissimo: “Ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà”, ha ammesso a Silvia Toffanin. A differenza del padre che non ha seguito molto all’interno della spiata Casa del Grande Fratello Vip, la madre l’ha vissuta di più: “Mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”. Ill’ha sempre seguita stando attendo anche alle conoscenze intraprese nella casa. Proprio il padre, il cantante Pago, intervistato dal settimanale Nuovo ha raccontato: “è molto legato a ...

Pubblicità

Nicola_94_ : @veryval_ Tu a settembre, ma se io resto in maglietta i teli in spiaggia posso venderli anche ora?? - culture_roma : Gli artisti coinvolti sono Nicola Verlato,David “Diavù” Vecchiato,Mr Klevra,Mosa One,Croma.Fino al 30 settembre, a… - nichi_nicola : RT @EffeBoccia: #Mascherine, l’obbligo resta sui mezzi pubblici fino al 10 settembre: possibile deroga sui viaggi in aereo Nessuna motivaz… - nicola_pirani : RT @Domballoon: ??PROVINI APERTI?? Valutiamo player per il prossimo fifa Console: PS5 (provini da settimana prossima fino a mese prossimo… - Mamarma1 : @PiccolaQueenEly Jess non c'entra. Dave lo aveva fatto fare a Nicola già a settembre. Al massimo è stata Jessica a copiare lui. -