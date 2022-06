New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 24 giugno 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) New Amsterdam 4 torna in onda venerdì 24 giugno 2022 su Canale 5 alle 21:30 con una puntata composta da tre nuovi episodi. Nel corso di questa puntata, i medici si uniranno per combattere Veronica Fuentes ed arriveranno ad effettuare un intervento di nascosto. Nel frattempo, Max ed Helen si trasferiranno a Londra, ma le cose per loro non saranno affatto semplici. New Amsterdam 4, trama episodio 10: un difficile momento per Max La quarta puntata di New Amsterdam 4 si aprirà con il decimo episodio intitolato Morire è la regola durante il quale Max ed Helen decideranno di posticipare la loro partenza per Londra. I due, infatti, saranno sul punto di andare all'aeroporto quando scopriranno che in ospedale muoiono diversi pazienti. A quel punto, i due ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 giugno 2022) New4 torna in onda venerdì 24su Canale 5 alle 21:30 con unacomposta da tre nuovi episodi. Nel corso di questa, i medici si uniranno per combattere Veronica Fuentes ed arriveranno ad effettuare un intervento di nascosto. Nel frattempo, Max ed Helen si trasferiranno a Londra, ma le cose per loro non saranno affatto semplici. New4, trama episodio 10: un difficile momento per Max La quartadi New4 si aprirà con il decimo episodio intitolato Morire è la regola durante il quale Max ed Helen decideranno di posticipare la loro partenza per Londra. I due, infatti, saranno sul punto di andare all'aeroporto quando scopriranno che in ospedale muoiono diversi pazienti. A quel punto, i due ...

