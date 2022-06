Neuer alla Juventus, Szczesny trema: ecco le cifre folli dell’affare (Di sabato 18 giugno 2022) Un mercato rivoluzionario; la Juventus vuole essere grande protagonista nella sessione estiva e pensa al colpo Neuer. Nella serata del quattordici giugno si è disputata l’ultima giornata (di questo primo ciclo) di Nations League; tra le nazionali impegnate anche l’Italia che, dopo i cinque punti nei primi duecentosettanta minuti, sono crollati in casa della Germania; i ragazzi di Mancini hanno perso cinque a due, travolti da una nazionale decisamente più forte sotto tutti i punti di vista. Le poche occasioni avute dagli azzurri, una su tutte quella di Raspadori, ha messo in luce Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco e autore dell’ennesima prestazione superlativa all’interno di una carriera straordinaria. LaPresseTra i migliori portieri al mondo non possiamo non menzionare Neuer che, oltre ad aver rivoluzionato il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 giugno 2022) Un mercato rivoluzionario; lavuole essere grande protagonista nella sessione estiva e pensa al colpo. Nella serata del quattordici giugno si è disputata l’ultima giornata (di questo primo ciclo) di Nations League; tra le nazionali impegnate anche l’Italia che, dopo i cinque punti nei primi duecentosettanta minuti, sono crollati in casa della Germania; i ragazzi di Mancini hanno perso cinque a due, travolti da una nazionale decisamente più forte sotto tutti i punti di vista. Le poche occasioni avute dagli azzurri, una su tutte quella di Raspadori, ha messo in luce, estremo difensore del Bayern Monaco e autore dell’ennesima prestazione superlativa all’interno di una carriera straordinaria. LaPresseTra i migliori portieri al mondo non possiamo non menzionareche, oltre ad aver rivoluzionato il ...

Pubblicità

BaldiMarce : @capuanogio Ma non è un dramma è, che Gnabry valga i nostri esterno alla seconda è cosa risaputa. Così come Neuer è… - gioasca777 : @JTFGenna @Domenic04566609 @Pirichello periodo che coincide con il suo infortunio alla spalla, stessa cosa per neue… - silvanhoe : @erpedrini io un goal su passaggio di Neuer lo calcolo alla DE #libertàdipensiero - wordsandmore1 : #14giugno oltre #ItaliaGermania #Donnarumma #Mancini #NationsLeague #unprofessore #Gnonto #Neuer #Gigio #Werner tem… - wordsandmore1 : #14giugno oltre #ItaliaGermania #Donnarumma #Mancini #NationsLeague #unprofessore #Gnonto #Neuer #Gigio #Werner tem… -