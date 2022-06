Neonata trovata morta in Sardegna: indagata la mamma e i famigliari. Il sospetto: deceduta di inedia (Di sabato 18 giugno 2022) Svolta sulla morte della Neonata di Burgos deceduta ad appena 5 giorni dalla nascita. Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Svolta sulla morte delladi Burgosad appena 5 giorni dalla nascita. Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si at… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si at… - fulviodeangeli1 : Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si… - LucailCasa : Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si… -