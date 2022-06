Neonata trovata morta a Burgos, l’ipotesi della violenza sulla mamma. Indagata la donna con i famigliari per abbandono (Di sabato 18 giugno 2022) Svolta sulla morte della Neonata trovata morta a Burgos. Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, presenti nell’abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere della bimba. l’ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace. Nei prossimi giorni il pm convocherà formalmente tutti gli indagati. Lunedì 20 giugno invece la Procura conferirà l’incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine per l’autopsia. L’esame verrà effettuato nell’istituto di patologia forense dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata trasferita la salma della ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Svoltamorte. Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28ennepiccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, presenti nell’abitazione dove è stato rinvenuto il cadaverebimba.di reato al momento èdi incapace. Nei prossimi giorni il pm convocherà formalmente tutti gli indagati. Lunedì 20 giugno invece la Procura conferirà l’incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine per l’autopsia. L’esame verrà effettuato nell’istituto di patologia forense dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata trasferita la salma...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Burgos (Sassari): neonata trovata senza vita in casa, forse morta di fame e stenti #burgos - sardanews : Neonata trovata morta a Burgos: indagati la mamma, i nonni e la zia - cristinareggini : le notizie che non vorresti mai leggere: #Sassari Neonata trovata morta dopo parto in casa, il terribile sospetto d… - SardiniaPost : ?? ULTIM'ORA ?? #Sardegna #Cronaca ?? *** Finisce sotto accusa la famiglia di Burgos dove viveva la #neonata trovata… - GiusPecoraro : RT @Stefanialove_of: Neonata trovata senza vita in casa, morta di fame e di stenti. I medici e gli infermieri, hanno fatto di tutto per sal… -