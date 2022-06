Neonata morta: madre e familiari indagati per abbandono (Di sabato 18 giugno 2022) Svolta sulla morte della Neonata di Burgos deceduta ad appena 5 giorni. Questa mattina il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Svolta sulla morte delladi Burgos deceduta ad appena 5 giorni. Questa mattina il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro deglila28enne ...

rtl1025 : ?? Una #neonata di cinque giorni è morta in casa, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in #Sardegna c'è… - MediasetTgcom24 : Burgos (Sassari): neonata trovata senza vita in casa, forse morta di fame e stenti #burgos - UnioneSarda : #Sardegna - La neonata morta a #Burgos: indagati la mamma, i nonni e la zia - SardiniaPost : ?? ULTIM'ORA ?? #Sardegna #Cronaca ?? *** Finisce sotto accusa la famiglia di Burgos dove viveva la #neonata trovata… - sardanews : Neonata morta: le indagini si concentrano sulla famiglia - Sardegna -