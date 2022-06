Neonata morta di fame: indagata la madre e altri familiari per abbandono (Di sabato 18 giugno 2022) La bimba, nata da pochi giorni, sarebbe morta per denutrizione. La mamma e altri familiari sono indagati con l'ipotesi di rato per abbandono di incapace Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 giugno 2022) La bimba, nata da pochi giorni, sarebbeper denutrizione. La mamma esono indagati con l'ipotesi di rato perdi incapace

Pubblicità

rtl1025 : ?? Una #neonata di cinque giorni è morta in casa, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in #Sardegna c'è… - MediasetTgcom24 : Burgos (Sassari): neonata trovata senza vita in casa, forse morta di fame e stenti #burgos - sardanews : Neonata morta in casa a Burgos: indagati la madre, i nonni e la zia - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Il 118 ha constatato che la #neonata era morta da alcuni giorni ?? - Melinda_67 : RT @ChiccoBodo: È morta una neonata di 5 giorni per stenti …. L’Italia A.D. 2022 -