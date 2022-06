“Nel delta della vita”, alla scoperta della raccolta poetica di Enzo Concardi (Di sabato 18 giugno 2022) Pubblicata la raccolta poetica dal titolo “Nel delta della vita” di Raffaele Piazza, con prefazione di Enzo Concardi, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2022. La vita è come un grande fiume che va nell’immenso mare attraverso i rami di un delta: tale metafora è alla base della poetica di Raffaele Piazza, scrittore napoletano che si occupa prevalentemente di critica letteraria e poesia. Questa raccolta, che s’intitola appunto Nel delta della vita, è strutturalmente composta da 50 testi lirici: l’incipit è il Prologo, dove l’autore in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) Pubblicata ladal titolo “Nel” di Raffaele Piazza, con prefazione di, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2022. Laè come un grande fiume che va nell’immenso mare attraverso i rami di un: tale metafora èbasedi Raffaele Piazza, scrittore napoletano che si occupa prevalentemente di critica letteraria e poesia. Questa, che s’intitola appunto Nel, è strutturalmente composta da 50 testi lirici: l’incipit è il Prologo, dove l’autore in ...

Pubblicità

enricoruggeri : Per chi è in zona stasera siamo a Comacchio, nel parco del Delta del Po, all’interno della rassegna #IMAGinACTION p… - Lopinionista : “Nel delta della vita”, alla scoperta della raccolta poetica di Enzo Concardi - milano_xr : RT @PuntoebastaBas: Cova Contro scopre la presenza più di 10.000 kmq di metano (emissioni) in atmosfera nel delta dell’Okawango. https://t.… - PuntoebastaBas : Cova Contro scopre la presenza più di 10.000 kmq di metano (emissioni) in atmosfera nel delta dell’Okawango. - Giusepp30042564 : RT @Kurosh_74: Dalla trasmissione ' Agorà ' A rischio le coltivazioni di riso in #Lomellina come nel Delta del Po e in Piemonte. Dire che… -