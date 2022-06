(Di sabato 18 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei protagonisti dial, ricordate la sua storia: ecco come sta oggi dopo l’inizio del suo percorso. Non smette di essere un grande successoal, il format nato in America ma ormai da anni un punto di riferimento anche per l’Italia con la messa in onda delle

Pubblicità

YouMovies

Come sta oggidopo Vite al limite Impensabile Sin da subito,ha dimostrato di avere serissime intenzioni a ritornare in forma. Durante il suo percorso a Vite al Limite, ......queste le esatte parole chedice nel corso della sua presentazione per Vite al Limite. E che descrive perfettamente la sua condizione. Con un peso che raggiungeva i 275 kg, il buonha ... Nathan Prater, Vite al Limite: l'uomo da 275 kg, è ancora vivo Nathan Prater è uno dei protagonisti di Vite al Limite, ricordate la sua storia: ecco come sta oggi dopo l'inizio del suo percorso.Ricordate la storia di Nathan Prater a Vite al Limite In molti si chiedono come stai oggi: sconvolgente, mai visto prima d'ora.