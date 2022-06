Napoli, Mertens allo scoperto: «Non ho offerte, spero di rimanere» (Di sabato 18 giugno 2022) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato del suo possibile futuro. Il belga vorrebbe rimanere dove si trova Dries Mertens ha parlato in zona mista dopo il match tra Belgio e Polonia. Le dichiarazioni della punta del Napoli che si è espressa così sul futuro, come riportato dai colleghi di HLN Sport. LE PAROLE – «Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Dries, attaccante del, ha parlato del suo possibile futuro. Il belga vorrebbedove si trova Driesha parlato in zona mista dopo il match tra Belgio e Polonia. Le dichiarazioni della punta delche si è espressa così sul futuro, come riportato dai colleghi di HLN Sport. LE PAROLE – «Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà alo in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Iodi restare al, ma non dico nient’altro. Ovviamentedi rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

