Napoli, ecco chi potrebbe diventare il prossimo capitano in caso di partenza di Koulibaly (Di sabato 18 giugno 2022) Il Napoli sta vivendo una situazione compleassa a causa di alcune importanti partenze come quella di Lorenzo Insigne e Ghoulam. Come se non bastasse potrebbero lasciare il club anche Ospina e Mertens. A rischio anche la permanenza di Kalidou Koulibaly. Spalletti individua il prossimo capitano? L’edizione odierna di Repubblica ha parlato della possibilità di partenza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Ilsta vivendo una situazione compleassa a causa di alcune importanti partenze come quella di Lorenzo Insigne e Ghoulam. Come se non bastassero lasciare il club anche Ospina e Mertens. A rischio anche la permanenza di Kalidou. Spalletti individua il? L’edizione odierna di Repubblica ha parlato della possibilità diL'articolo

Pubblicità

MiC_Italia : Ecco la Dichiarazione di Napoli approvata all'unanimità in plenaria dai Ministri della Cultura e dalle delegazioni… - MundoNapoli : La Repubblica: “Napoli, ecco il favorito a diventare capitano in caso di partenza di Koulibaly” - ottopagine : Gevi Napoli Basket, ecco Michineau. Buscaglia: 'Avrà un ruolo decisivo' #Napoli - Luxgraph : Calciomercato Cremonese, ufficiale: dal Genoa ecco Vasquez - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri vorrebbe un ex Napoli a sua disposizione: ecco di chi si tratta -