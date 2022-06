Musica per il solstizio d’estate (Di sabato 18 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato, ieri mattina, nella sede della Soprintendenza di Salerno, il calendario delle iniziative che si terranno sul territorio per la Festa Europea della Musica, giunta alla 28° edizione. Iniziative che si terranno a Salerno città a Maiori e ad Avellino. La Festa della Musica, promossa in Italia dal Ministero della Cultura, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), è nata in Francia nel 1982 e ha visto i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985. La manifestazione, che si svolge ogni anno il 21 giugno – giorno del solstizio d’estate – è diventata un autentico fenomeno sociale: tantissimi concerti gratuiti di Musica dal vivo si svolgono ogni anno in tutte le città, principalmente all’aperto nelle strade, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato, ieri mattina, nella sede della Soprintendenza di Salerno, il calendario delle iniziative che si terranno sul territorio per la Festa Europea della, giunta alla 28° edizione. Iniziative che si terranno a Salerno città a Maiori e ad Avellino. La Festa della, promossa in Italia dal Ministero della Cultura, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della), è nata in Francia nel 1982 e ha visto i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985. La manifestazione, che si svolge ogni anno il 21 giugno – giorno del– è diventata un autentico fenomeno sociale: tantissimi concerti gratuiti didal vivo si svolgono ogni anno in tutte le città, principalmente all’aperto nelle strade, ...

