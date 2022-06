MotoGP, Puig: “Marquez in pista entro la fine della stagione” (Di sabato 18 giugno 2022) “Marquez in pista prima della fine della stagione? Sì, ma quando non lo so”. Il team manager Hrc, Alberto Puig, interviene così riguardo al campione spagnolo, sottoposto nei giorni scorsi all’ennesimo intervento al braccio. “Come ha già detto il medico, tornerà quando l’osso si sarà consolidato e si vedrà con Tac o radiografia che non ci sono ostacoli al suo ritorno. Sarebbe molto importante se riuscisse a tornare e salire in moto, a fine stagione abbiamo allenamenti e test che sono fondamentali in vista della prossima stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) “inprima? Sì, ma quando non lo so”. Il team manager Hrc, Alberto, interviene così riguardo al campione spagnolo, sottoposto nei giorni scorsi all’ennesimo intervento al braccio. “Come ha già detto il medico, tornerà quando l’osso si sarà consolidato e si vedrà con Tac o radiografia che non ci sono ostacoli al suo ritorno. Sarebbe molto importante se riuscisse a tornare e salire in moto, aabbiamo allenamenti e test che sono fondamentali in vistaprossima”. SportFace.

