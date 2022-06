MotoGP, Marc Marquez visitato al braccio. Sensazioni positive: “Devo essere paziente” (Di sabato 18 giugno 2022) Marc Marquez vuole provarci. Il pilota spagnolo della Honda HRC, fermo dal post GP d’Italia per il solito problema all’omero, sottoposto alla quarta operazione nella sua vita, si è sottoposto ad una visita di controllo per visionare le sue condizioni all’ospedale Ruber Internacional di Madrid, con Sensazioni abbastanza positive. Lo dichiara la stessa HRC con un comunicato stampa sul suo sito ufficiale: “Il feedback sui progressi iniziali dopo l’intervento chirurgico sull’omero destro di Marquez è stato positivo. Il team medico ha raccomandato di continuare con esercizi controllati per le prossime quattro settimane, al termine delle quali si sottoporrà ad un nuovo controllo“. Anche Marc Marquez ha rilasciato una dichiarazione sulla visita: “Ho fatto un controllo medico ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)vuole provarci. Il pilota spagnolo della Honda HRC, fermo dal post GP d’Italia per il solito problema all’omero, sottoposto alla quarta operazione nella sua vita, si è sottoposto ad una visita di controllo per visionare le sue condizioni all’ospedale Ruber Internacional di Madrid, conabbastanza. Lo dichiara la stessa HRC con un comunicato stampa sul suo sito ufficiale: “Il feedback sui progressi iniziali dopo l’intervento chirurgico sull’omero destro diè stato positivo. Il team medico ha raccomandato di continuare con esercizi controllati per le prossime quattro settimane, al termine delle quali si sottoporrà ad un nuovo controllo“. Ancheha rilasciato una dichiarazione sulla visita: “Ho fatto un controllo medico ...

