MotoGP in tv | orari GP Germania 2022 | programma FP4 e qualifiche | streaming TV8 e Sky

Oggi, sabato 18 giugno, il Sachsenring sarà teatro delle qualifiche per il Gran Premio di Germania 2022, valido come decimo appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP si profila una nuova sfida per la pole position tra Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e le Ducati. Il francese della Yamaha è leader della generale nella classe regina con un margine di 22 punti sul catalano dell'Aprilia e oltre 50 su un terzetto di piloti Ducati formato da Enea Bastianini (3° a -53 dalla vetta), Johann Zarco (4° a -56) e Francesco Bagnaia (5° a -66). Assente questo weekend lo storico dominatore del tracciato sassone Marc Marquez.

