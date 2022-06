MotoGP, GP Germania 2022. Francesco Bagnaia vola anche nella FP3. Quattro Ducati tra le prime cinque della classifca! (Di sabato 18 giugno 2022) Al Sachsenring si è completata la terza sessione di prove libere del GP di Germania. Come previsto le temperature si stanno innalzando e, durante le qualifiche di oggi pomeriggio, si girerà all’interno di un’autentica fornace. Il tema sarà particolarmente critico domani, soprattutto pensando allo sforzo a cui saranno sottoposti gli pneumatici. Dunque il turno odierno è stato utilizzato anche per lavorare in ottica gara. In tal senso va rimarcato come i piloti abbiano cercato il giusto equilibrio tra le due mescole, testando a turno le combinazioni dura-dura, dura-media, media-dura. Vedremo cosa verrà deciso da ognuno in vista di domenica, ci sono ancora la FP4 di oggi pomeriggio ed eventualmente il warm-up di domattina per trarre le conclusioni del caso. Invece, guardando alla prestazione pura con gomma soft al posteriore, la FP3 ha determinato i dieci ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Al Sachsenring si è completata la terza sessione di prove libere del GP di. Come previsto le temperature si stanno innalzando e, durante le qualifiche di oggi pomeriggio, si girerà all’interno di un’autentica fornace. Il tema sarà particolarmente critico domani, soprattutto pensando allo sforzo a cui saranno sottoposti gli pneumatici. Dunque il turno odierno è stato utilizzatoper lavorare in ottica gara. In tal senso va rimarcato come i piloti abbiano cercato il giusto equilibrio tra le due mescole, testando a turno le combinazioni dura-dura, dura-media, media-dura. Vedremo cosa verrà deciso da ognuno in vista di domenica, ci sono ancora la FP4 di oggi pomeriggio ed eventualmente il warm-up di domattina per trarre le conclusioni del caso. Invece, guardando alla prestazione pura con gomma soft al posteriore, la FP3 ha determinato i dieci ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : MotoGP Germania, Marini 2° nelle libere: 'Sogno anch'io di guidare la Ducati ufficiale' #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : Aleix Espargaró 4° nelle libere: 'Il titolo Mondiale? Ora o mai più' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #GermanGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Sachsenring #German #GermanGP Cinque moto italiane nella Top Five delle FP3 del @Sachsenring_de… - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Germania – FP3: È ancora record per Bagnaia al Sachsenring #GermanGP #F1inGenerale - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #Sachsenring #German #GermanGP Cinque moto italiane nella Top Five delle FP3 del… -