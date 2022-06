MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “La moto è molto buona. Siamo stati velocissimi in qualifica” (Di sabato 18 giugno 2022) Fabio Di Giannantonio esprime il proprio parere alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio della Germania, 10ma competizione del motomondiale 2022. Il portacolori di Gresini ha concluso al quinto posto alle spalle dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed il francese Johann Zarco (Pramac). Il nostro connazionale è stato protagonista di una Q2 perfetta, abile a portarsi nella seconda fila dello schieramento. Il romano partirà davanti all’australiano Jack Miller, abile con la seconda Ducati ufficiale a primeggiare su Luca Marini (VR46). L’ex centauro del Mondiale moto2 ha commentato ai microfoni della squadra: “Devo dire che soffro un po’ troppo l’aria tedesca, non sapevo di essere allergico. Stamattina ho faticato molto nelle FP3, più per la condizione fisica che per altro”. Griglia di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)Diesprime il proprio parere alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio della Germania, 10ma competizione delmondiale 2022. Il portacolori di Gresini ha concluso al quinto posto alle spalle dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed il francese Johann Zarco (Pramac). Il nostro connazionale è stato protagonista di una Q2 perfetta, abile a portarsi nella seconda fila dello schieramento. Il romano partirà davanti all’australiano Jack Miller, abile con la seconda Ducati ufficiale a primeggiare su Luca Marini (VR46). L’ex centauro del Mondiale2 ha commentato ai microfoni della squadra: “Devo dire che soffro un po’ troppo l’aria tedesca, non sapevo di essere allergico. Stamattina ho faticatonelle FP3, più per la condizione fisica che per altro”. Griglia di ...

Pubblicità

autosport : It's pole position for @PeccoBagnaia at the #GermanGP ???? ?? 2. Fabio Quartararo 3. Johann Zarco 4. Aleix Espargaro… - NEWSMotoEC : #MotoGP 2022 - POLE Resultados / PODIO 1. Francesco Bagnaia 2. Fabio Quartararo 3. Johann Zarco Sachsenring #GermanGP #NewsMotoEc - infoitsport : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring, Fabio Quartararo è per lo spettacolo: 'Speriamo di andare in fuga io e… - gponedotcom : 'Io punto a stare con il secondo gruppo: Pecco, Fabio e Aleix scapperanno. Al Sachsenring non ha senso lamentarsi d… - fquartararooo : wawww duo fabio???????????????? -