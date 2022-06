MotoGP, Bagnaia favorito per la pole position al Sachsenring. Ducati sogna la tripletta in qualifica (Di sabato 18 giugno 2022) Il weekend del Gran Premio di Germania 2022 entra definitivamente nel vivo quest’oggi al Sachsenring con le ultime sessioni di prove libere (decisive per l’accesso diretto in Q2) e soprattutto con le qualifiche della MotoGP, in cui Ducati andrà a caccia di un risultato storico sul tracciato della Sassonia. La casa di Borgo Panigale, complice il dominio incontrastato di Marc Marquez dal 2013 in poi, ha fatto molta fatica infatti a raccogliere risultati importanti in questo contesto nell’ultimo decennio, tuttavia molte cose sono cambiate (in primis non c’è il fuoriclasse di Cervera) e le prospettive odierne sono decisamente incoraggianti. Ieri abbiamo visto addirittura cinque Ducati nelle prime sei posizioni al termine delle FP2, a testimonianza del grande potenziale della GP22 specialmente sul giro secco praticamente in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Il weekend del Gran Premio di Germania 2022 entra definitivamente nel vivo quest’oggi alcon le ultime sessioni di prove libere (decisive per l’accesso diretto in Q2) e soprattutto con le qualifiche della, in cuiandrà a caccia di un risultato storico sul tracciato della Sassonia. La casa di Borgo Panigale, complice il dominio incontrastato di Marc Marquez dal 2013 in poi, ha fatto molta fatica infatti a raccogliere risultati importanti in questo contesto nell’ultimo decennio, tuttavia molte cose sono cambiate (in primis non c’è il fuoriclasse di Cervera) e le prospettive odierne sono decisamente incoraggianti. Ieri abbiamo visto addirittura cinquenelle prime sei posizioni al termine delle FP2, a testimonianza del grande potenziale della GP22 specialmente sul giro secco praticamente in ...

