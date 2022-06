MotoGp, Bagnaia conquista la pole in Germania (Di sabato 18 giugno 2022) La MotoGp torna nei circuiti di tutto il mondo e domani in gara ufficiale fa tappa in Germania. Francesco Bagnaia ha appena conquistato la pole position su Ducati. Quartararo è secondo. In prima fila ci sono Zarco e dietro in quarta posizione Espargaro. (foto@MotoGp-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Latorna nei circuiti di tutto il mondo e domani in gara ufficiale fa tappa in. Francescoha appenato laposition su Ducati. Quartararo è secondo. In prima fila ci sono Zarco e dietro in quarta posizione Espargaro. (foto@-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

