Moto3, Izan Guevara imbattibile in qualifica al Sachsenring. 2° Foggia, 8° il leader iridato Garcia (Di sabato 18 giugno 2022) Izan Guevara si impone nelle qualifiche del Sachsenring e centra la terza pole position della carriera nel Mondiale Moto3, confermandosi il principale favorito per il successo in vista del Gran Premio di Germania 2022, decimo round stagionale del Motomondiale. Il giovane talento spagnolo classe 2004 della GasGas ha dominato il weekend tedesco fino a questo momento, firmando il nuovo record della pista sassone in 1’25?869 proprio all’ultimo tentativo utile in Q2 dopo essersi visto cancellare un giro dopo l’altro a causa delle bandiere gialle. Seconda posizione e massimo risultato possibile oggi per il romano Dennis Foggia (Team Leopard), bravo a trovare un ottimo giro sulla bandiera a scacchi anche grazie alla scia del compagno di squadra Tatsuki Suzuki (5° a 0.456 dalla pole) nel T1 pagando però ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)si impone nelle qualifiche dele centra la terza pole position della carriera nel Mondiale, confermandosi il principale favorito per il successo in vista del Gran Premio di Germania 2022, decimo round stagionale del Motomondiale. Il giovane talento spagnolo classe 2004 della GasGas ha dominato il weekend tedesco fino a questo momento, firmando il nuovo record della pista sassone in 1’25?869 proprio all’ultimo tentativo utile in Q2 dopo essersi visto cancellare un giro dopo l’altro a causa delle bandiere gialle. Seconda posizione e massimo risultato possibile oggi per il romano Dennis(Team Leopard), bravo a trovare un ottimo giro sulla bandiera a scacchi anche grazie alla scia del compagno di squadra Tatsuki Suzuki (5° a 0.456 dalla pole) nel T1 pagando però ...

Pubblicità

gponedotcom : Izan Guevara centra la pole nelle qualifiche della Moto3 al Sachsenring, precedendo Dennis Foggia di quasi 3 decimi… - umulekestranho : RT @SkySportMotoGP: ?? TERZA POLE IN #MOTO3 DI GUEVARA ?? Ottimo Foggia, parte secondo ? 1? ???? Izan Guevara 1:25.869 2? ???? Dennis Foggia… - zvicide : RT @SkySportMotoGP: ?? TERZA POLE IN #MOTO3 DI GUEVARA ?? Ottimo Foggia, parte secondo ? 1? ???? Izan Guevara 1:25.869 2? ???? Dennis Foggia… - SkySportMotoGP : ?? TERZA POLE IN #MOTO3 DI GUEVARA ?? Ottimo Foggia, parte secondo ? 1? ???? Izan Guevara 1:25.869 2? ???? Dennis Fog… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: In una qualifica a (lunghi) tratti indecente, Izan Guevara indovina il giro giusto per siglare il record e dare contin… -