Moto2, risultati FP3 GP Germania: Salac leader della combinata, bene Dalla Porta. Vietti e Arbolino passeranno dal Q1 (Di sabato 18 giugno 2022) Filip Salac è il più veloce (1:23.640) nella classifica combinata di Moto2 al termine della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Germania 2022. Tutti i piloti in pista hanno incrementato i propri tempi, grazie anche a condizioni del circuito particolarmente favorevoli, avendo già girato sia la Moto3 che la MotoGP, il che ha reso particolarmente accesi gli ultimi tentativi per cercare di conquistare l’accesso diretto al Q2. Secondo tempo, alle spalle del pilota ceco, per Aron Canet (+0.213), terzo Augusto Fernandez, che ha mostrato un passo gara notevole, soprattutto per la continuità mostrata nei giri in pista; quarto Bo Bendsneyder, quinto Pedro Acosta, mentre per trovare il primo italiano bisogna scendere all’undicesima posizione (comunque utile per raggiungere il Q2) ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Filipè il più veloce (1:23.640) nella classificadial termineterza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di2022. Tutti i piloti in pista hanno incrementato i propri tempi, grazie anche a condizioni del circuito particolarmente favorevoli, avendo già girato sia la Moto3 che la MotoGP, il che ha reso particolarmente accesi gli ultimi tentativi per cercare di conquistare l’accesso diretto al Q2. Secondo tempo, alle spalle del pilota ceco, per Aron Canet (+0.213), terzo Augusto Fernandez, che ha mostrato un passo gara notevole, soprattutto per la continuità mostrata nei giri in pista; quarto Bo Bendsneyder, quinto Pedro Acosta, mentre per trovare il primo italiano bisogna scendere all’undicesima posizione (comunque utile per raggiungere il Q2) ...

