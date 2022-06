(Di sabato 18 giugno 2022) Non è più possibile per l’tornare ai suoi confini precedenti. Ad affermarlo la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “L’che voi e io abbiamo conosciuto, all’interno dei confini che c’erano una volta, nonpiù e nonrà mai più. Questo è evidente”, ha detto lain un’intervista a Sky News – Arabia, pubblicata sul suo canale Telegram. Il capo della Repubblica Popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha dichiarato che il Paese potrebbe indire un referendum sull’adesione alla Russia si legge sulla agenzia di stampa Tass. Il capo di un’altra repubblica del Donbass, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ha affermato che la questione dell’adesione alla Russia “diventerà la questione numero uno” una volta che la repubblica avrà ...

Pubblicità

infoitestero : Mosca rivendica: 'La vecchia Ucraina non esiste più'. Kiev rigioca la carta diplomatica per riavviare i negoziati -

Il Faro online

... non più 'zar die di tutte le Russie', ma 'Pietro I il Grande, Imperatore Panrusso, Padre della Patria'. Il suo attuale successore al Cremlino neoggi l'eredità, spiegando che Pietro ...... l'isola chela continuità con la storia della Cina pre - comunista ma che Pechino ...Taiwan e manda continui avvisi all'Occidente sulla possibilità che l'isola venga trattata comeha ... Mosca rivendica: "La vecchia Ucraina non esiste più". Kiev rigioca la carta diplomatica per riavviare i negoziati C’è una domanda che occorre necessariamente porsi: qual è il vero destino dell’ex numero due del patriarcato di Mosca, il metropolita Hilarion, già autorevolissimo responsabile delle relazioni estere ...AGI - "La Moskva ora non sarà sola in fondo al Mar Nero". Con questo tweet il ministero della Difesa ucraino conferma l'affondamento dello Spasatel Vasily Bekh, un rimorchiatore della Flotta russa del ...