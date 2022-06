Mosca non arretra: “Scordatevi l’Ucraina con i confini di prima”. Kiev: “Nuovi negoziati da fine agosto” (Di sabato 18 giugno 2022) Non è più possibile per l’Ucraina tornare ai suoi confini precedenti. Ad affermarlo la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “l’Ucraina che voi e io abbiamo conosciuto, all’interno dei confini che c’erano una volta, non esiste più e non esisterà mai più. Questo è evidente”, ha detto la diplomatica in un’intervista a Sky News – Arabia, pubblicata sul suo canale Telegram. Il capo della Repubblica Popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha dichiarato che il Paese potrebbe indire un referendum sull’adesione alla Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass. Il capo di un’altra repubblica del Donbass, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ha affermato che la questione dell’adesione alla Russia “diventerà la questione numero uno” una volta che la repubblica avrà ripristinato i suoi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Non è più possibile pertornare ai suoiprecedenti. Ad affermarlo la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “che voi e io abbiamo conosciuto, all’interno deiche c’erano una volta, non esiste più e non esisterà mai più. Questo è evidente”, ha detto la diplomatica in un’intervista a Sky News – Arabia, pubblicata sul suo canale Telegram. Il capo della Repubblica Popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha dichiarato che il Paese potrebbe indire un referendum sull’adesione alla Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass. Il capo di un’altra repubblica del Donbass, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ha affermato che la questione dell’adesione alla Russia “diventerà la questione numero uno” una volta che la repubblica avrà ripristinato i suoi ...

