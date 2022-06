Monza Joao Pedro, previsto nuovo incontro per chiudere: le ultime (Di sabato 18 giugno 2022) Il Monza è pronto a chiudere per Joao Pedro: previsto un nuovo incontro con il Cagliari per trovare l’accordo Si scalda l’affare Monza Cagliari per Joao Pedro. L’incontro di ieri non ha portato alla fumata bianca, ma è stato importante per capire le intenzioni delle due squadre. I sardi non vogliono svendere il loro capitano e stanno ragionando con i brianzoli per trovare una quadratura positiva per entrambe le parti. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro volto a avvicinarsi sempre più alla chiusura. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Ilè pronto aperuncon il Cagliari per trovare l’accordo Si scalda l’affareCagliari per. L’di ieri non ha portato alla fumata bianca, ma è stato importante per capire le intenzioni delle due squadre. I sardi non vogliono svendere il loro capitano e stanno ragionando con i brianzoli per trovare una quadratura positiva per entrambe le parti. Nei prossimi giorni èunvolto a avvicinarsi sempre più alla chiusura. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

