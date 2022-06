Monza, calciomercato show ma attenzione al pericolo figurine (Di sabato 18 giugno 2022) Lo sbarco del Monza in Serie A promette scintille: decine di nomi accostati in chiave calciomercato, da evitare il pericoloso album di figurine Sarà l’estate del Monza e del suo calciomercato sfavillante. Una certezza più che una previsione alla Nostradamus. Le aspettative nei confronti dei brianzoli sono enormi e queste prime settimane di giugno hanno confermato le intenzioni particolarmente aggressive. D’altro canto la storia di Berlusconi e di Galliani parla chiarissimo, non soltanto quella antica e gloriosa di casa Milan ma anche quella più recente in biancorosso. Sin dalla Serie C e passando poi per la cadetteria, l’ambizione sfrenata ha sempre contraddistinto la costruzione della squadra. E così sarà anche nella massima categoria nazionale, con un tourbillon di voci e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Lo sbarco delin Serie A promette scintille: decine di nomi accostati in chiave, da evitare ilso album diSarà l’estate dele del suosfavillante. Una certezza più che una previsione alla Nostradamus. Le aspettative nei confronti dei brianzoli sono enormi e queste prime settimane di giugno hanno confermato le intenzioni particolarmente aggressive. D’altro canto la storia di Berlusconi e di Galliani parla chiarissimo, non soltanto quella antica e gloriosa di casa Milan ma anche quella più recente in biancorosso. Sin dalla Serie C e passando poi per la cadetteria, l’ambizione sfrenata ha sempre contraddistinto la costruzione della squadra. E così sarà anche nella massima categoria nazionale, con un tourbillon di voci e ...

Pubblicità

gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - DiMarzio : #Calciomercato | #Monza, martedì sarà il giorno delle visite per #Ranocchia - HyboriaLeague : RT @gippu1: Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciatore di serie… - infoitsport : Calciomercato Cagliari: tre possibili cessioni al Monza -