Mondiali nuoto paralimpico, l'oro 23 per l'Italia è di Procida: "Lo sport è migliorare" (Di sabato 18 giugno 2022) Madeira – Ultimo giorno di gare al Mondiale di nuoto paralimpico. l'Italia conduce da ben 7 giorni il medagliere mondiale con 23 ori, dando le spalle sia agli Stati Uniti (19 ori) che al Brasile (17 ori). Nel tumulto di quest'ultima mattinata di qualificazioni, c'è però una finale combinata ed è quella della partenopea Angela Procida. L'azzurra del Gruppo sportivo Fiamme Oro e del Circolo sportivo Portici, porta all'Italia la ventitreesima medaglia d'oro. Nella finale dei 200 stile libero S2, nuota 5'14"62 tempo che le vale il titolo di campionessa mondiale. Il metallo più prezioso viene poi impreziosito anche dal suo nuovo primato italiano. Grida di gioia quindi per Angela ed uno sguardo di felicità in tribuna verso il suo allenatore nonché tecnico nazionale Enzo ...

