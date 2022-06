Mondiali Nuoto Budapest 2022, il medagliere aggiornato: ecco la classifica delle Nazioni (Di sabato 18 giugno 2022) Il medagliere aggiornato dei Mondiali di Budapest 2022 delle discipline acquatiche, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. I migliori atleti del mondo tornano a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata di Nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto artistico, tuffi e pallaNuoto in Ungheria. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista, ma la concorrenza non manca. Di seguito, la classifica delle Nazioni aggiornata in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO Nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ildeididiscipline acquatiche, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. I migliori atleti del mondo tornano a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata diin acque libere,artistico, tuffi e pallain Ungheria. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista, ma la concorrenza non manca. Di seguito, laaggiornata in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Pubblicità

Marilenapas : RT @RaiNews: 'Sono felice. Non me l'aspettavo', le prime parole di Barlaam a bordo vasca mentre riceveva i complimenti dei rivali https://t… - oceanidisogni : Finalmente il mio mondo con i mondiali di nuoto - diminombreee : ma oggi iniziano i mondiali di nuoto - ansacalciosport : Nuoto: Mondiali paralimpici; quarto oro per azzurro Barlaam. L'Italia resta prima nel medagliere davanti a Usa e Br… - _dontbebad_ : Iniziati ufficialmente i mondiali di nuoto -