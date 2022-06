Mondiali di nuoto, l’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero (Di sabato 18 giugno 2022) Nel primo giorno di gare dei Mondiali di nuoto a Budapest gli azzurri hanno vinto la medaglia di bronzo per la staffetta 4×100 stile libero maschile. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno conquistato il terzo posto con il tempo complessivo di 3? 10? 95. L’oro è andato agli Stati Uniti, argento all’Australia. Miressi ha commentato: «Non sono soddisfatto della mia gara, sono crollato negli ultimi metri. Ho sbagliato, non c’è niente da dire». Frigo ha detto: «Sono abbastanza contento, dispiace per l’argento perso per così poco. Ma siamo stati tutti bravi. Siamo un bel gruppo, speriamo di continuare così». Durante la prima giornata di gare è arrivato anche un altro risultato positivo per l’Italia: Nicolò ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Nel primo giorno di gare deidia Budapest gli azzurri hanno vinto ladiper lamaschile. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno conquistato il terzo posto con il tempo complessivo di 3? 10? 95. L’oro è andato agli Stati Uniti, argento all’Australia. Miressi ha commentato: «Non sono soddisfatto della mia gara, sono crollato negli ultimi metri. Ho sbagliato, non c’è niente da dire». Frigo ha detto: «Sono abbastanza contento, dispiace per l’argento perso per così poco. Ma siamo stati tutti bravi. Siamo un bel gruppo, speriamo di continuare così». Durante la prima giornata di gare è arrivato anche un altro risultato positivo per: Nicolò ...

